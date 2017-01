Honor 8, disponibile l'aggiornamento ad Android 7.0 Nougat in Italia

Honor 8 e Honor 8 Premium ottengono l'ultima versione di Android. Sì perché l'azienda ha fatto sapere che il roll out per l'aggiornamento ad Android 7.0 Nougat per i suoi dispositivi top di gamma italiani è già in fase di rilascio e dunque nelle prossime ore tutti i dispositivi di Honor della serie 8 potranno venire aggiornati alla nuova EMUI 5.0 con tutte le novità intrinseche di Nougat.

Come dichiarato dall'azienda stessa, Honor, ha cercato rendere disponibile l'ultimissima release di Android nel più breve tempo possibile. Un lavoro certosino quello di Honor visto che la personalizzazione della EMUI 5.0 possiede molte feature e molte caratteristiche grafiche uniche che di certo possono portare via tempo agli sviluppatori. La nuova interfaccia grafica sugli Honor 8 e 8 Premium dunque permetterà ora di realizzare video ad ampia apertura che in qualche modo rispecchiano quello che avviene con i filmati "hollywoodiani".

Ma non è tutto visto che l'aggiornamento alla nuova UI permetterà anche di ordinare alfabeticamente le vari applicazioni installate sullo smartphone, quindi sarà permesso all'utente di duplicare una determinata applicazione in modo tale da poter usare la stessa con due differenti account. Utile ad esempio se si vuole usare Facebook o WhatsApp con due diversi account, da oggi lo si potrà fare direttamente con il sistema integrato della EMUI 5.0 di Honor.

"La fase di beta testing di Honor 8 ha dato ottimi risultati" spiega Akin Li, Managing Director di Honor Business Western Europe. "Abbiamo analizzato attentamente i feedback che abbiamo ricevuto. Ci è stato chiesto di introdurre la tecnologia ‘wide aperture video’. Nonostante sia stata una sfida dal punto di vista tecnico, siamo riusciti a soddisfare completamente le richieste ricevute. Ancora una volta Honor è il primo brand a offrire una funzione così innovativa sul mercato".

Honor 8, come sappiamo, possiede un display da 5.2 pollici Full HD, 3 o 4 GB di memoria RAM, 32 o 64 GB di memoria interna, quindi un processore proprietario Huawei HiSilicon Kirin 950 da Quad-core 2.3 GHz Cortex-A72 + Quad-core 1.8 GHz Cortex A53. Sul fronte dimensioni Honor 8 permette un buon utilizzo con una sola mano considerando anche le specifiche di 145.5 x 71 x 7.45 mm ed un peso di 153 grammi. Il comparto fotografico è costituito da una doppia fotocamera principale da 12 megapixel con apertura F 2.2, e da una fotocamera frontale da 8 megapixel.

Al solito il roll out del nuovo aggiornamento ad Andorid 7.0 Nougat sarà graduale e i singoli Honor 8 e 8 Premium potranno riceverlo in momenti diversi. Per poter procedere all'aggiornamento dello smartphone, ricordiamo, che sarà necessario che il dispositivo possegga il firmware in versione FRD-L09C432B131 per Honor 8 e FRD-L19C43B131 per Honor 8 Premium.