Google Pixel 2 batte l'iPhone 8 Plus e il Note 8. E' lui il re dei ''camera phone''

E' il Google Pixel 2 il nuovo re dei "camera phone". La presentazione del nuovo smartphone made in Google ha cambiato le carte in tavola per quanto concerne il miglior smartphone sul comparto fotografico e il device realizzato dall'azienda di Mountain View ha subito spodestato la vetta della classifica che iPhone 8 Plus e Note 8 avevano, a pari merito, raggiunto qualche giorno fa. Secondo DxO Mark non ci sono dubbi: il nuovo Google Pixel 2 è il telefono con la migliore fotocamera del momento seppure singola e non doppia come gli altri device.

Il nuovo Pixel di seconda generazione ha totalizzato la bellezza di 98 punti su 100 distaccando i rivali di ben 4 punti e stabilendo un nuovo standard delle riprese con un "semplice" smartphone. Leggendo nello specifico l'analisi approfondita realizzata dal portale tecnico si scopre come Google con i nuovi Pixel 2 abbia realizzato un passo in avanti sostanziale rispetto a quanto fatto con la prima generazione che aveva comunque raggiunto un punteggio di 90 su 100 battendo anche in quel caso la concorrenza del periodo.

In questa occasione le novità introdotte sono davvero tante e tecnicamente parliamo di un singolo sensore da 12MP da 1/2.6 pollici con tecnologia Dual Pixel Autofocus, OIS e funzioni HDR+. Ma è palese che più delle specifiche tecniche quello che è entrato in gioco in questi nuovi Pixel 2 di Google è l'ottimizzazione del software capace di comandare alla perfezione la fotocamera. Con in mano il Pixel 2 si potrà ottenere l'ormai famoso effetto Bokeh, con la sfocatura a posteriori di un oggetto in primo piano, anche senza dover forzatamente ricorrere ad un secondo sensore.

DxO Mark ha voluto mettere alla prova proprio questa novità e realizzando oltre 1500 scatti il device non ha mai fatto un passo falso. Stessa cosa per i video dove i tecnici hanno premiato fortemente il Google Pixel 2 con un punteggio di 96, decisamente maggiore rispetto al passato quando la prima generazione si era fermata a 91. Quello che fa bene il nuovo device di Mountain View è di rendere sempre e comunque negli scatti, anche in condizioni di luce difficili, riuscendo ad ottenere ottimi dettagli e soprattutto rese cromatiche e gamma dinamica dei colori sempre al top.

Una macchina fotografica in uno smartphone. Il nuovo Pixel 2 riesce a sostituire una macchina fotografica vera e propria lavorando in modo ottimale anche negli scatti al buio dove difficilmente si perdono dettagli. L'unico neo rispetto alla concorrenza è senza dubbio lo zoom: non potendo contare su di un sensore con tele obiettivo il Pixel 2 perde sicuramente nei confronti delle "Dual Cam" degli avversari. Di certo lo svantaggio viene anche qui mantenuto breve grazie ad una forte ottimizzazione da parte di Google capace di migliorare rispetto ad altri device con singola cam.

Insomma un lavoro davvero egregio quello di Google con i Pixel 2. Ha deciso di fare "l'anticonformista" in questo senso e di presentare uno smartphone con una sola fotocamera a differenza di quello che è il trend del momento. L'assenza di un sensore però non si è fatta praticamente sentire e questo solo grazie ad un lavoro a tavolino di Google e dei suoi ingegneri.