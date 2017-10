DxO annuncia la DxO ONE per Android, una fotocamera esterna con connettore USB Type-C

DxO, la società nota per le sue classifiche delle fotocamere e presa a punto di riferimento da molti nel mondo della fotografia su smartphone, ha annunciato la fotocamera DxO ONE per Android. Si tratta di un accessorio da collegare tramite porta USB Type-C per migliorare - in linea teorica - le capacità fotografiche dei dispositivi.

La DxO ONE per Android segue il modello per iOS, arrivato ora alla seconda versione. Si tratta di un dispositivo esterno che rimane connesso allo smartphone tramite connettore USB Type-C; al suo interno è presente un sensore BSI da 1 pollice con risoluzione di 20,2 megapixel e lenti con apertura pari a f/1.8.

La fotocamera supporta il salvataggio in RAW; non è chiaro se sarà possibile utilizzare le normali applicazioni fotocamera e, di conseguenza, le API Camera2, oppure se sarà necessario utilizzare una applicazione fotocamera sviluppata da DxO e compatibile esclusivamente con la DxO ONE. Questa seconda ipotesi appare più probabile, visto l'impiego della connessione Type-C.

Un accessorio del genere potrebbe risultare interessante in tre casi: se la fotocamera del dispositivo cui viene collegato fosse di bassa qualità, se l'accessorio stesso risultasse in grado di scattare fotografie ottime o se offrisse buone prestazioni a un prezzo accessibile.

Il prezzo della versione per iPhone è attualmente di 469$, fatto che escluderebbe automaticamente l'ultimo caso se fosse riportabile anche alla versione per Android; nel primo caso, visto il prezzo, vien da chiedersi quanto varrebbe la pena acquistare un dispositivo del genere anziché un nuovo smartphone di fascia alta, con tutti gli "effetti collaterali" positivi del caso. L'ultimo caso, il secondo, non sembra essere quello della versione per iPhone e non c'è attualmente ragione di credere che la DxO ONE per Android potrebbe portare a risultati differenti.

DxO sarà proposta nel corso delle prossime settimane tramite un programma di accesso anticipato aperto a tutti. L'azienda non ha comunicato dettagli sulla finestra di lancio effettiva e sul prezzo del dispositivo.