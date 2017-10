Con il completamento della flotta ofo sono ora più di 12.000 le bici del bike sharing a Milano

Il bike sharing milanese parla cinese. Proprio ieri è stato completato il posizionamento dei 4.000 cicli del secondo vincitore del bando - ofo - che vanno così a completare la flotta di biciclette in condivisione, nuova frontiera di integrazione tra i mezzi pubblici e quelli privati. Con il completamento della flotta ofo, che già circolava coi primi mezzi da settimane, sono ora più di 12.000 le biciclette utilizzabili per gli spostamenti sull'area del comune di Milano. BikeMi di ATM aveva lanciato qualche anno fa il bike sharing a Milano, utilizzando la modalità a stallo, che prevede il ritiro e il rilascio della bicicletta solo in apposite rastrelliere, mentre i servizi messi a disposizione da ofo e mobike sono del tipo station free, senza l'obbligo di punti fissi per la fine del noleggio.



Il sindaco di Milano - Beppe Sala - alla presentazione del servizio di bike sharing ofo

Questa modalità amplia di molto la fruibilità del servizio e risulta decisiva per incentivare l'uso della bici per gli spostamenti dell'ultimo chilometro, mettendo a disposizione un mezzo rapido per coprire quelle tratte che risulterebbero complicate (per percorsi e orari) con i soli mezzi pubblici. La possibilità di lasciare la bici nei pressi della propria destinazione, qualunque essa sia e senza la necessità di cercare gli stalli, rende il modello free floating decisamente più comodo. Tale concetto, introdotto dal car sharing, è anche alla base di MiMoto, servizio di scooter sharing basato su mezzi completamente elettrici in funzione nella città meneghina da sabato.

Ofo ha puntato molto sul mezzo meccanico per il suo servizio, predisponendo una bicicletta studiata per il pubblico europeo in termini di dimensioni e altezze possibili della sella. Inoltre - a differenza dell'altro concorrente cinese - le biciclette sono dotate di cambio Shimano Nexus a tre rapporti. Utilizzano gomme piene per evitare le forature, hanno una luce frontale alimentata dalla dinamo nel mozzo e luce posteriore a energia solare.

La ricerca della bici e lo sblocco avvengono tramite l'app - disponibile sia per dispositivi iOS sia per device Android – che permette di geolocalizzare la ofo bike più vicina attraverso la mappa integrata e sbloccare lo smart lock scannerizzando il suo QR code o quello posizionato sul parafango posteriore. Giunti a destinazione semplicemente si chiude il lucchetto manualmente e il noleggio viene terminato: nell'app appaiono immediatamente i dati di resoconto della corsa e la spesa. Non essendoci stalli predefiniti è importante parcheggiare la bici in un punto che non sia di intralcio agli altri passanti, utilizzando i parcheggi per biciclette, le rastrelliere e - in ogni caso - tutte quelle posizioni ammesse dal codice della strada.

Tutti gli utenti ofo potranno, inoltre, continuare ad utilizzare il servizio gratuitamente, approfittando della promozione di lancio “I’M FREE” valida fino al 31 ottobre 2017. Dall’1 novembre entreranno in vigore le tariffe standard ofo:

· 0,20 €/cent da 0 a 30 minuti

· 0,30 €/cent per la seconda mezz’ora, cioè dal minuto 31 al minuto 60

· 0,50 €/cent per i minuti successivi (ogni 30 minuti)

fino ad arrivare a una spesa massima di 5€ nel caso di nolreggio per un'intera giornata.

Durante questo primo “mese in giallo”: gli ofo bikers hanno già percorso oltre 319.000 tragitti per le vie del capoluogo lombardo, più di 325.000 km.