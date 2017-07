Bluboo S1, lo smartphone senza cornici in prevendita a soli 140 Euro

"Le cornici sono il nemico", così viene raccontato il Bluboo S1, uno smartphone con design "all-screen" e un rapporto schermo-cornici pari al 90%. Siamo nell'epoca degli smartphone edge-less, ma i prodotti più blasonati che riportano questa caratteristica costano davvero parecchio. Bluboo S1 vuole invece rendere democratico il design privo di cornici con un design che viene definito "Tri-bezel-less": il dispositivo si trova in pre-ordine in questi giorni su GearBest ad un prezzo di circa 140 Euro. Per maggiori informazioni o per acquistarlo puoi cliccare qui.

Bluboo S1 è attualmente in preordine a 140,97 Euro su GearBest. Compralo qui.

Sono pochi i pezzi rimasti per sfruttare questa offerta, che terminerà il prossimo 17 luglio o ad esaurimento scorte. Alla fine del periodo promozionale, in cui vengono proposti altri benefici che potete scoprire in questa pagina, lo smartphone costerà 209,99 dollari. Il dispositivo si caratterizza soprattutto per il design, ma vanta al suo interno caratteristiche tecniche di un certo rilievo: il display è un Full HD da 5,5 pollici con vetro Gorilla Glass 4 con angoli arrotondati, per un prodotto di dimensioni compatte che pesa 169 grammi ed è spesso 7,9 millimetri.

Il SoC implementato è un MediaTek MTK6757 Helio P25 di fascia alta, con otto core portati alla frequenza operativa di 2,5 GHz e abbinati a 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili con schede di un massimo di 256 GB. Bluboo S1 vanta anche la presenza di un sensore di impronte installato frontalmente, di Android 7.0 e di tutta la serie di sensori e moduli dedicati presenti solitamente su smartphone (come GPS e quelli di movimento). Il connettore integrato è un USB Type-C, che serve anche per collegare gli auricolari in dotazione. Manca infatti il connettore da 3,5 millimetri.

Lato fotografico troviamo un doppio modulo posteriore con sensori da 13 e 3 MP, mentre sulla parte frontale nella cornice inferiore c'è una fotocamera da 5 MP che arriva ad 8 MP con interpolazione software. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 3.500 mAh non rimovibile, mentre per la connettività di rete ci si può affidare a due Nano SIM. Lo smartphone è inoltre compatibile con la banda 800 MHz per il 4G LTE, quindi può essere utilizzato anche in Italia (specie con Wind) senza problemi di ricezione nelle aree periferiche che utilizzano questa tecnologia.

Potete trovare maggiori informazioni su Bluboo S1 su GearBest.