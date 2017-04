BlackBerry un passo avanti a tutti, già disponibile la Security Patch di aprile

Il tema della sicurezza è stato sempre indubbiamente uno dei principali cardini della filosofia di BlackBerry, lo era ai tempi dei terminali con tastiera fisica, e lo è tutt'ora nell'era dei display touch screen e, soprattutto di Android. Già, perché nonostante lo storico passaggio al sistema operativo del robottino verde, e il conseguente abbandono dell'ultimo progetto BlackBerry 10, la compagnia della mora continua ad essere una delle più attente e sul pezzo quando si parla di sicurezza dei dati.

La conferma giunge ancora una volta proprio in queste ore. Nonostante la concorrenza che risponde al nome di Samsung, LG, Huawei, Motorola e chi più ne ha più ne metta, sia ancora in procinto di rilasciare sui propri dispositivi la patch di sicurezza di Android del mese di marzo, BlackBerry pare aver già iniziato in queste ore la distribuzione della versione di aprile della stessa patch.

Considerato che la patch è stata resa disponibile da Google per i propri Pixel, che già montano la versione 7.1.2 di Nougat, soltanto pochi giorni fa, si tratta sicuramente di un traguardo molto importante per BlackBerry.

Sicuramente il lavoro dell'azienda canadese è facilitato dalla piccola base di installato e dal dover quindi adattare la patch per un numero ristretto di modelli. Ma il tempismo con il quale vengono rilasciati questi aggiornamenti lascia comunque intendere come ancora l'attenzione del produttore nei confronti di questo tema di vitale importanza sia sempre ai massimi livelli.

Insieme all'aggiornamento, BlackBerry ha anche rilasciato l'Android Security Bulletin, consultabile a questo indirizzo, nel quale vengono elencate tutte le modifiche e le correzioni delle differenti vulnerabilità.

Ricordiamo che l'aggiornamento è distribuito via OTA, quindi se siete possessori di PRIV, DTEK50 o DTEK60, riceverete presto la notifica della sua disponibilità e potrete aggiornare lo smartphone senza bisogno di connetterlo al PC.