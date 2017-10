Ascoltare musica mentre si ricarica lo smartphone? Ecco l'adattatore da 45$

La più frequente critica all'assenza del jack da 3,5 mm sugli smartphone di ultima generazione è che non è possibile utilizzare il telefono per ascoltare musica mentre questo si sta ricaricando, dal momento che l'unica porta USB Type-C risulta impegnata e non può essere utilizzata per collegare cuffie. Google ha presentato un adattatore che permette di ascoltare musica e ricaricare lo smartphone allo stesso tempo.

Prodotto da Moshi all'interno del programma Made for Google, questo adattatore possiede un connettore maschio USB Type-C da una parte e, dall'altra, un connettore USB Type-C femmina e un jack da 3,5 mm. Lo standard USB Type-C infatti supporta nativamente hub che integrino anche la ricarica, fatto che consente - ad esempio - ai produttori di accessori per i MacBook di proporre hub che consentono anche la ricarica dei portatili.

Se l'intenzione dei produttori di smartphone è quella di ridurre l'ingombro dei dispositivi rimuovendo il connettore jack, però, l'utilizzo di adattatori di questo tipo non appare ideale.

A destare perplessità, inoltre, è il prezzo: l'adattatore (non ancora disponibile nel nostro mercato) costa infatti 45$, come riporta Android Police. Un prezzo molto elevato per ottenere una funzionalità che era presente senza costi aggiuntivi sugli smartphone delle precedenti generazioni.