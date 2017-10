'Made for Google', la risposta a 'Made for iPhone'

Il mondo degli accessori è particolarmente profittevole ed è infatti quello dove si riscontra la maggior quantità di imprese attive - basti pensare all'enorme mole di accessori presente su canali di vendita come Amazon. Per regolare il fenomeno e garantire la qualità dei prodotti, alcuni produttori hanno messo in piedi programmi di certificazione. "Made for Google" sembra essere il nome scelto da Google per il suo programma, secondo quanto affermato da 9to5Google.

Non si può non pensare a "Made for iPhone" (o "Made for iPad"), il programma sviluppato da Apple per certificare gli accessori per i suoi dispositivi con iOS. L'intento di questi programmi è fornire ai partner specifiche, documentazione approfondita, supporto tecnico e strumenti per creare accessori che siano perfettamente compatibili con i dispositivi.

Un esempio non banale è relativo ai prodotti dotati di standard USB Type-C: Benson Leung, ingegnere in Google, aveva avuto modo di verificare come una parte consistente di cavi di terze parti presentasse in realtà problemi anche seri, con il rischio concreto di danneggiare i dispositivi collegati. Non è quindi improbabile che, sulla scorta di questa esperienza, Google voglia garantire la sicurezza ai propri utenti.

Questo programma si inserirebbe in un rinnovato approccio dell'azienda di Mountain View al mondo del mercato consumer: l'acquisizione di parte della divisione ricerca e sviluppo di HTC, il (possibile) lancio di un paio di cuffie con Google Assistant e l'ulteriore sviluppo del programma Pixel lasciano intendere che Google voglia investire maggiormente in questo mercato. Con l'ambizione, magari, di sfidare i grandi produttori.