Arrivano in Olanda i semafori per i malati di smartphone

Chi non usa lo smartphone in maniera quasi ossessiva scagli la prima pietra. Che sia per una fugace sessione sui social, o per un rapido controllo del tracking di una spedizione, o ancora per la veloce lettura delle e-mail in arrivo, lo smartphone è lo strumento con cui passiamo più tempo nell'arco della giornata. Anche in strada spesso assistiamo a scene che hanno del surreale: gente distratta che attraversa le corsie incurante dei pericoli circostanti perché troppo attenta al piccolo display del proprio dispositivo. E spesso, ammettiamolo, siamo anche noi a farlo.

Proprio per evitare spiacevoli incidenti dovuti alla disattenzione i funzionari della città di Bodegraven in Olanda stanno provando nuovi semafori pensati esclusivamente per i malati di smartphone, per coloro che non possono fare a meno di osservare in ogni momento il proprio dispositivo. Nella cittadina sono state installate delle strisce a LED nei marciapiedi che possono illuminarsi di verde o rosso, in modo da informare gli utenti che guardano verso il basso della possibilità di attraversare o meno in un determinato momento.

"I social media, i giochi, WhatsApp e la musica sono le principali distrazioni nel traffico", ha dichiarato l'assessore della città Kees Oskam. "Onestamente non siamo in grado di cambiare questa tendenza, ma possiamo evitare eventuali problemi". Il sistema viene chiamato +Lichtlijn ed è collegato alla rete di semafori tradizionali in modo da modificare lo stato dell'illuminazione allo stesso momento. L'iniziativa non è stata gradita da tutti in egual misura, con alcune organizzazioni olandesi per la tutela della sicurezza stradale che si sono scagliate contro l'idea dell'amministrazione locale.

"Quello che stiamo facendo in questa circostanza è premiare una cattiva abitudine", ha ad esempio dichiarato un portavoce dell'organizzazione VVN. Il sistema è stato sviluppato da HIG Traffic System, una realtà locale, con la speranza che la prova a Bodegraven convinca altre realtà olandesi ad impelmentare +Lichtlijn anche altrove.