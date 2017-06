Anche Archos svela il suo smartphone borderless, da 199 Euro a partire da luglio

Al fine di aumentare le proprie quote di mercato nel settore degli smartphone, Archos intende offrire ai propri utenti dispositivi "sempre più tecnologicamente sofisticati". La compagnia ha introdotto quattro nuovi modelli, di cui due per la famiglia Diamond progettati da Nubia, e altrettanti per la famiglia Sense. Fra i modelli troviamo anche Sense 55s, che si caratterizza per il display borderless proposto ad un prezzo di listino "wallet-friendly", solo 199 Euro nel mercato italiano.

Archos Diamond Alpha Archos Diamond Gamma Archos Sense 55s Archos Sense 50x

Archos Diamond Alpha si pone come alternativa ai modelli Honor con un prezzo di listino paragonabile a quello del top di gamma del produttore cinese. Utilizza un display da 5,2 pollici Full HD con Gorilla Glass 3, mentre sotto la scocca troviamo il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 652, 4GB di RAM e 64 GB di storage espandibile via micro SD. Sul fronte fotografico troviamo due sensori da 13 megapixel per la fotocamera posteriore, uno RGB, l'altro monocromatico, e un sensore da ben 16 megapixel per selfie e videochiamate. Lo smartphone può registrare anche alla risoluzione 4K e dispone di un'ampia suite di filtri e modalità. Archos Diamond Alpha è il nuovo top di gamma della line-up di Archos, e in Italia sarà disponibile a luglio a 399 Euro.

Archos Diamond Gamma ha una scocca, anch'essa in alluminio, spessa meno di 8 mm, mentre il vetro frontale ha angoli arrotondati 2.5D. Lo smartphone utilizza un processore Qualcomm octa-core, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile via micro SD, con il display che è da 5,5 pollici ma solo HD. La fotocamera posteriore da 13 megapixel è realizzata da Samsung, capace di supportare diversi effetti come slow-motion, modalità clone che sdoppia il soggetto e modalità panorama. Il tutto viene alimentato da una batteria non rimovibile da 3.000 mAh, con Android in versione 7.1.1 che sarà installato sin dal primo avvio. Anche Diamond Gamma arriverà a luglio ad un prezzo di 199 Euro.

Archos Sense 55s utilizza un design particolarmente leggero e vanta un design borderless, senza cornici lungo tre dei quattro lati. Il display è un LCD IPS Full HD da 5,5 pollici, mentre lato hardware troviamo un comparto memorie dotato di 2 GB di RAM e 16 GB di storage espandibile via micro SD. La fotocamera posteriore utilizza due sensori, entrambi da 8 megapixel, e viene posizionata immediatamente più in alto rispetto al sensore di impronte, che si trova quindi sul retro. La batteria è da 3.000 mAh, ed anche in questo caso troviamo Android 7 pre-installato sin dal primo avvio. Nonostante il design annovativo Archos Sense 55s verrà posizionato in Italia a 199 Euro, con la commercializzazione che sarà avviata nel mese di luglio.

Archos Sense 50x è l'ultimo smartphone fra quelli annunciati dal produttore in queste ore. Vanta una custodia rugged conforme allo standard IP68, è resistente ai graffi, agli urti e alla polvere e può essere immerso in acqua per 30 minuti fino ad un metro di profondità. Resiste anche alle temperature estreme, da -20°C fino a 55°C e implementa un display da 5 pollici Full HD protetto da una lastra di vetro Gorilla Glass 4. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek MT6737 da 1,5 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di spazio d'archiviazione, espandibile via micro SD. La batteria in questo caso è da ben 3.500 mAh, con il prezzo fissato a 269 Euro per il mercato italiano e commercializzazione che verrà avviata da luglio 2017.