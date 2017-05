Transcend, nuovi SSD SSD430 per il settore industriale

Transcend, produttore taiwanese specializzato in storage e prodotti multimediali, ha annunciato la commercializzazione di una serie di SSD per il settore industriale. Quali sono le caratteristiche delle unità "industrial-grade"? Le prestazioni non sono per forza al primo posto, anzi, non lo sono quasi mai. La parola d'ordine è sicurezza dei dati e piena operatività nelle più disparate condizioni, al fine di minimizzare al massimo danni e perdita del flusso di lavoro ordinario.

Non che queste cose non siano importanti anche per gli altri settori, ma è chiaro che a livello aziendale un ipotetico danno può causare la perdita di milioni di euro in pochissimo tempo, motivo per cui nascono linee di prodotto specifiche realizzate con attenzioni ulteriori rispetto all'ordinario. E' in questo settore che si colloca la nuova serie Transcend SSD430, disponibile nei tagli di 120Gb e 240GB, che vanta alcune caratteristiche interessanti. Da citare sono i chip utilizzati, NAND 3D MLC, oltre alle immancabili prestazioni "da SATA 6Gbps", ovvero letture nell'ordine dei 560MB/s e scritture di 490MB/s.

Tra le principali caratteristiche votate alla sicurezza troviamo il Low-Density Parity Check (LDPC), Error-Correction code (ECC) e altre tecnologie di protezione avanzate, in linea con certificazioni talvolta richieste in ambito industriale. Nel comunicato stampa si sottolinea come SSD430 di Transcend sia stato studiato per un funzionamento stabile ed a lungo termine per vari tipi di applicazioni (PC industriali, macchine automatizzate e sistemi industriali senza ventole).



GLi SSD430 dispongono inoltre di una cache DRAM DDR3 e di una cache SLC per aumentare la velocità di lettura e di scrittura, modalità Device Sleep Mode, Power Shield, Intelligent Block Management e Global Wear Leveling, tutti progettati per migliorare la durata e l'affidabilità dei dispositivi. Disponibile per la personalizzazione, il software proprietario Transcend SSD Scope Pro è un software di facile utilizzo che tiene sotto controllo lo stato di salute dell’SSD e ne permette la gestione. Non sono stati forniti per ora i prezzi di commercializzazione.