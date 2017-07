Samsung, al via la nuova fabbrica di chip V-NAND costata 13 miliardi di dollari

Qualche tempo fa abbiamo esposto in forma di articolo ("Prezzi degli SSD in aumento - fino a +36% - : cosa sta succedendo?") le cause dei continui aumenti di prezzo dei chip NAND Flash, con ripercussioni ovvie sulle cifre da sborsare soprattutto per gli SSD, aumentati di importanti fattori percentuali nel corso dell'ultimo anno. Speculazione e scarsità di chip rispetto alla domanda sono le cause riassunte in breve, ma ci sono speranze che qualcosa possa cambiare.

Samsung ha dato il via alla produzione in massa di chip 64-layer 256Gb V-NAND, proprio quelli usati nella più recente produzione SSD, ma la vera novità è che questi sono prodotti dalla nuovissima fabbrica di Pyeongtaek, che quindi va ad aggiungere la propria produzione a quella già esistente. Gli investimenti sono stati davvero ingenti, qualcosa come 13 miliardi di dollari, motivo per cui si tratta veramente di una produzione in volumi elevatissimi, che potrebbero appunto portare novità in tutto il mercato NAND Flash.

Anzi, volendo aggiungere una considerazione, possiamo dire che a beneficiarne potrebbe essere proprio il mercato SSD, poiché i chip NAND Flash di quel tipo non sono adottati, o almeno non ancora, negli smartphone. I telefoni sono anche loro avidi di chip NAND Flash e, considerando quanti se ne vendono nel mondo, costituiscono una fetta non indifferente nel mercato dei chip memoria, ma si è soliti integrare soluzioni meno raffinate e performanti.

Ora servirà attendere un po' di tempo per capire se e come i prezzi degli SSD subiranno qualche cambiamento, anche in virtù del fatto che anche altri produttori hanno in programma di aumentare il volume di chip prodotti.