Da Toshiba nuova serie enterprise di hard disk da 2,5"

Toshiba Corporation ha annunciato la nuova serie AL14SX di hard disk da 2,5" per le applicazioni server e sistemi di storage.

La serie AL14SX si distingue principalmente per il regime di rotazione pari a 15.000 RPM e per l'interfaccia 12 Gbit/s SAS: disponibili nelle taglie da 300GB, 600GB e 900GB di capacità.

La precedente serie AL13SX aveva come modello più capiente un hard disk da 600 GB, la nuova gamma offre un aumento del 50% nella capacità massima raggiungendo i 900GB, inoltre è stata aumentata anche la velocità di trasferimento dati sostenibile di circa il 19%, raggiungendo velocità pari a 290MiB/s in 4Kn e 512e e 259 MiB/s in 512n, e un miglioramento di circa il 28,7% in efficienza (W/GB) con soli 5.6 W.

Questa evoluzione in capacità, velocità e risparmio energetico contribuiscono a spostare sempre più in alto le performance di una tecnologia, quella degli hard disk meccanici, che è ancora il punto di riferimento per alcune tipologie di sistemi; su questa nuova serie è anche presente l'opzione Sanitizne Immediata Erase (SIE), che effettua l'invalidazione veloce dei dati registrati sui dischi, permettendone un loro efficiente e sicuro smaltimento e riutilizzo.