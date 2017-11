NVIDIA lancia le GPU MX110 e MX130 destinate al mondo notebook

Senza particolari annunci, NVIDIA ha portato sul mercato due nuove GPU per sistemi notebook: le nuove GeForce MX110 e GeForce MX130 fanno parte del segmento entry-level e seguono le orme della GeForce MX150 annunciata a maggio.

Entrambi i chip utilizzano l'architettura Maxwell e sembrano utilizzare il chip GM108 come base. Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni sulla configurazione dei core e sul loro numero, come riportato da TechPowerUp.

NVIDIA segnala, però, come le prestazioni siano pari a una volta e mezzo quelle della GPU Intel UHD 620 nel caso della GeForce MX110 e di due volte e mezzo nel caso della GeForce MX130.

Si tratta in ogni caso di prestazioni modeste e insufficienti a sopportare carichi come quelli richiesti dai giochi o dall'elaborazione di video o immagini, ad esempio. Il vantaggio di queste soluzioni potrebbe essere nell'utilizzo per l'accelerazione hardware dei browser, ma la differenza non sarebbe estrema.

Non sono ancora noti i prezzi delle due soluzioni né sono stati annunciati sistemi notebook che le impieghino. Ulteriori informazioni saranno probabilmente divulgate da NVIDIA nel corso dei prossimi giorni.