MSI GTX 1080 Ti: Gaming X (USB Type-C) e Lighting Z

Come anticipato in una nostra news di settimana scorsa (a questo link), MSI ha ufficialmente presentato al Computex 2017 due nuove schede video basate su GPU NVIDIA GeForce GTX 1080Ti: parliamo dei modelli Gaming X con porta USB Type-C e Lighting Z.

La versione Lighting Z si differenzia dagli altri modelli della gamma per un importante dissipatore dotato di tre ventole MSI TORX FAN 2.0 e per via della presenza del sistema Mystic Lights RGB che illumina sia la zona inferiore sia quella superiore della PCB.

Tra le caratteristiche tecniche si precisa che tutti i componenti che costituiscono questa scheda video soddisfano lo standard Military class 4, sinonimo di ottima fattura e robustezza. Inoltre vengono rese note le frequenze di fabbrica a cui questa scheda può funzionare: per il core clock si possono impostare valori di 1721/1607 MHz in lighting mode, 1695/1582 MHz per gaming mode e 1582/1480 MHz silent mode; per quanto riguarda i 11GB di memoria 352-bit GDDR5X le frequenze vanno dai 11.120 MHz Lighting/Gaming mode ad un minimo di 11.016 MHz in silent mode.

Questa scheda top di gamma dispone di due display port (versione 1.4), due porte HDMI (versione 2.0) e una porta DVI-D dual link. Su questa versione non troviamo la porta USB Type-C che invece è stata integrata su una delle sorelle minori, prima scheda video a dotarsi di questo standard sia in casa MSI ma anche nell’intero settore.

Di quest’ultima versione dotata di porta USB Type-C non è stata diffusa una vera e propria scheda tecnica, basandoci su forma della PCB e stile del dissipatore dovrebbe essere una variante che comunque rientra nella famiglia Gaming X.

Al Computex è stata messa semplicemente in mostra installata all’interno di un sistema senza particolare nota all’originale caratteristica che la distingue; dal'altro canto lo standard USB Type-C per trasferire un segnale video non è supportato da molti monitor, sicuramente però rappresenta un passo avanti in previsione del futuro dove i protocolli DisplayPort, Thunderbolt e HDMI supportati da questa porta potranno essere usati per portare ad un gradino successivo la connessione tra device e monitor in particolare per il segmento VR.