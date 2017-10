GeForce GTX 1070 Ti marchiata Gigabyte: alcune immagini prima del lancio ufficiale

Tramite un articolo pubblicato dal sito specializzato in schede video Videocardz.com, sono state diffuse alcune immagini che riconducono al modello, non ancora ufficialmente presentato, GeForce GTX 1070 Ti, in questo caso marchiata Gigabyte e facente parte della serie Gaming.

All'inizio di questa settimana avevamo fatto il punto della situazione sulle informazioni trapelate riguardanti la nuova serie di schede video GeForce GTX 1070 Ti, le quali ufficialmente saranno presentate il prossimo 26 ottobre: per il momento, dalle immagini scovate da Videocardz.com, si possono notare le dimensioni generose sia della PCB sia del dissipatore, dotato di tre ventole ma con spessore contenuto perfettamente in due slot, rifiniture di tutto rispetto visto anche l'ampio backplat e le porte previste con una configurazione DVI x1, DisplayPort x3 e HDMI x1.

Scendendo nel dettaglio, è bene evidente il singolo connettore di alimentazione da 8 pin e la scritta sottostante FAN STOP, che fa pensare ad un sistema di gestione delle ventole le quali rimarrebbero ferme in condizioni di basso carico di lavoro e temperature contenute, tutto a vantaggio della silenziosità; per quanto riguarda i dati tecnici di funzionamento, ricordiamo che le nuove GeForce GTX 1070 Ti rispetteranno tutte quante le specifiche reference indicate da NVIDIA, senza quindi la possibilità da parte dei produttori di fornire soluzioni di overclock di serie.