NVIDIA GeForce GTX 1070Ti al debutto la prossima settimana

Sono diverse le indiscrezioni sulla scheda NVIDIA GeForce GTX 1070Ti che si susseguono in questi giorni. Ricordiamo come dietro questo nome si celi la nuova proposta di NVIDIA destinatai ai videogiocatori appassionati, scheda che si posiziona tra GeForce GTX 1070 e GeForce GTX 1080 quanto a specifiche tecniche e capacità di elaborazione.

Le più recenti specifiche apparse online confermano l'utilizzo di GPU GP104-300 per questa scheda, soluzione dotata di 2.432 CUDA cores al proprio interno contro i 2.560 della scheda GeForce GTX 1080 e i 1.920 della proposta GeForce GTX 1070. La dotazione di memoria video della scheda GeForce GTX 1070Ti è indicata in 8 Gbytes, ottenuti con moduli GDDR5 identici a quelli della scheda GeForce GTX 1070 contro quelli GDDR5X delle schede GeForce GTX 1080.

La frequenza di base clock della GPU utilizzata nella scheda GeForce GTX 1070Ti sarà pari a 1.607 MHz, lo stesso valore della scheda GeForce GTX 1080; il dato di boost clock è invece leggermente inferiore, pari a 1.683 MHz contro i 1.733 MHz della proposta maggiore. In questo caso la frequenza sarà pari a quella di boost clock della scheda GeForce GTX 1070, proposta che ha un valore di base clock inferiore.

NVIDIA e i partner proporranno varie schede GeForce GTX 1070Ti, caratterizzate da sistemi di raffreddamento custom e presumibilmente anche da circuiterie di alimentazione non standard. Per tutte queste schede le specifiche di funzionamento saranno quelle reference indicate da NVIDIA, senza quindi la possibilità di intervenire con overclock di serie. Sarà ovviamente possibile per l'utente modificare le frequenze di clock via software in modo autonomo, senza però che questo sia abbinato alla certificazione fornita dal produttore in caso di overclock di serie.

Il prezzo atteso, nel mercato nord americano, per questa scheda dovrebbe essere pari a 429 dollari USA: si tratta di un listino a metà strada tra i 379 dollari della scheda GeForce GTX 1070 e i 499 dollari della proposta GeForce GTX 1080. Si tratta di un posizionamento interessante in considerazione delle caratteristiche tecniche, tale da andare in diretta contrapposizione con le schede AMD Radeon RX Vega 56. Resta solo ora da attendere il debutto ufficiale, previsto per il 26 ottobre.