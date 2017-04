MSI presenta cinque schede madri basate sul chipset AMD A320

MSI ha lanciato sul mercato cinque nuove schede madri in formato Micro-ATX, basate sul nuovo chipset AMD A320 della famiglia AM4. A320M Gaming Pro, A320M Bazooka, A320M Grenade e A320M PRO-VD/S supportano sia i futuri processori AMD Ryzen che i processori di settima generazione A-series di Athlon. I nuovi modelli sono predisposti per spingere al massimo la memoria DDR4 grazie all’innovativa funzione A-XMP.

La A320M Gaming Pro appartiene alla serie Performance Gaming. Impreziosita dal nuovo design con dettagli rossi su PCB nero, dispone delle stesse specifiche tecniche di cui sono dotate le altre schede madri della medesima categoria.

La A320M Bazooka e la A320M Grenade sono schede madri della famiglia Arsenal Gaming, derivate dai concept dei veicoli militari, costruite per offrire la massima stabilità e un’esperienza di gioco di primo livello per l’utenza interessata a creare un PC con ottime performance. I due modelli dispongono di Audio Boost per tracciare al meglio i nemici sul campo di battaglia e di Gaming Lan per la gestione della connessione.

Infine sono disponibili A320M Pro-VD/S e A320M PRO-VD, costruite per offrire la massima stabilità e le migliori soluzioni business a tutti coloro che utilizzano il PC in ottica professionale. Entrambe le nuove proposte della famiglia Pro dispongono di soluzioni come DDR4 Boost per consentire la massima stabilità ed estendere la lista QVL e ED Debug LED, soluzione ideale per i system integrator che assemblano macchine in serie.