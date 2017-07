Thermaltake presenta il case View 21 Tempered Glass Edition

Thermaltake ha presentato il suo ultimo case della fascia Mid-Tower: parliamo del View 21 Tempered Glass Edition, variante della serie View, che si presenta con entrambi i pannelli laterali in vetro temprato spesso 4 mm e fumé; anche la parte frontale adotta lo stesso tipo di pannello in vetro, in questo caso però, arricchito da un elegante bordo stondato.

Il VieW 21 adotta un lay-out interno di moderna concezione, diviso in orizzontale con vano alimentatore nella parte inferiore e vano principale in quella superiore, quest'ultimo accoglie il vassoio fisso su cui posizionare la scheda madre ed è in grado di ospitare schede video fino a 41 cm di lunghezza e dissipatori per il processore fino a 16 cm di altezza.

Per quanto riguarda lo spazio dedicato ai dispositivi di storage, troviamo due predisposizioni per supporti da 2,5" davanti alla scheda madre, in orizzontale, sulla piastra che divide il vano principale da quello sottostante dedicato all'alimentatore, altri due alloggiamenti da 2,5" e due da 3,5" nel retro dal case nel vano di organizzazione dei cavi, in questo caso tutti i dispositivi sono installati in verticale.

Ricca dotazione anche per la parte di raffreddamento: tre ventole da 120 o due da 140 mm per la parte frontale, una da 120 mm sulla piastra inferiore, una da 120 o da 140 mm su quella superiore e una 120 mm sul retro del case; sufficiente spazio sia vicino alle griglie per le ventole, ma in generale anche all'interno di tutto il case, per poter installare un sistema di raffreddamento a liquido di tipo open o uno/due sistemi singoli All-In-One.

Il case ha un ingombro pari a 208x471x492 mm (LxPxH), con un peso di poco più di 8 kg, per il momento non sono stati ancora comunicati disponibilità e prezzi ma Thermaltake ha già reso disponibile la pagina dedicata al View 21 Tempered Glass Edition come di consueto ricca di tante foto e dettagli in più.