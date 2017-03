Cooler Master presenta il nuovo MasterWatt 1200MIJ, fanless fino a 600W

Grazie ai suoi componenti Made in Japan e in Germany, il nuovo Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ rappresenta lo stato dell'arte della produzione dei taiwanesi in fatto di alimentatori. Si tratta di una PSU da 1200W per sistemi senza compromessi in grado di fornire "prestazioni, affidabilità e qualità". L'acronimo MIJ sottolinea la natura giapponese di alcuni componenti e il ruolo di Murata nelle 165.000 ore trascorse sulla progettazione del prodotto.

Cooler Master lo definisce l'alimentatore definitivo, visto che è stato costruito "utilizzando i componenti qualitativamente migliori" e considerando gli standard di alcuni fra i migliori ingegneri elettronici giapponesi. L'80% dei componenti interni dell'alimentatore provengono inoltre dal Sol Levante, fra cui circa 20 fra questi progettati su misura da Murata per le esigenze specifiche del produttore, sia per ridurre il calore generato che per aumentare l'aspettativa di vita della PSU.

In alcune sezioni Cooler Master ha utilizzato due componenti, e non uno solo come succede sugli alimentatori tradizionali, e molti dei componenti possono operare anche in condizioni tutt'altro che ottimali, come ad esempio in presenza di temperature di un massimo di 150°C. MasterWatt Maker 1200 MIJ utilizza un trasformatore Murata planare e dispone di diversi circuiti di conversione progettati su misura, insieme ad un nuovo layout esclusivo per il circuito integrato.

Le diverse scelte operate da Cooler Master consentono all'alimentatore di operare in modalità fanless fino ad un carico di 600W, pari al 50% del carico massimo, pur integrando un numero di dissipatori inferiore rispetto ad altri prodotti della concorrenza. Accortezze che hanno permesso al MasterWatt Maker 1200 MIJ di ottenere la certificazione 80+ TItanium, ma che comunque rimangono per pochi eletti ed utenti enthusiast, dal momento che il prezzo di listino è molto alto.

Ogni Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MIJ viene accompagnato da un certificato di qualità. La PSU sarà disponibile a partire dalle prossime settimane anche in Italia ad un prezzo consigliato al pubblico non proprio popolare di 999 € IVA inclusa.