Antec Performance One P8: un case economico ma con tutto ciò che serve

Antec Inc., presenta l'ultimo componente della propria serie di case Performance One: parliamo delP8, compatto, economico e con tutte le carte in regola per ospitare un sistema degno di nota; un design ricercato ed una struttura ben pensata, connubio non facile da trovare anche in case di fascia superiore, il P8 è un mid-tower con un ingombro massimo pari a 443x210x470 mm (altezza x larghezza x profondità) compatibile con schede madri micro-ATX, ATX e ITX, fino a sette slot nella parte posteriore ed in grado di ospitare schede video con lunghezza fino a 390 mm.

Nel vano inferiore, oltre allo spazio dedicato all'alimentatore, trovano posto anche due ripiani per ospitare altrettante unità di storage 2.5" o 3.5", inoltre altri quattro supporti per unità SSD da 2,5" sono dislocate metà sulla parete posteriore e metà sul vassoio sottostante alla scheda madre; la struttura total black è in acciaio misto ad ABS, ma il punto forte di questa struttura sono sicuramente i due pannelli laterali in vetro temperato i quali offrono un'ottima visione dei componenti da entrambi i lati.

Grande attenzione anche per il comparto raffreddamento, il P8 infatti offre molto spazio sia per ventole ma anche per radiatori: nel primo caso le configurazioni possibili possono essere 3x120 mm o 2x140 mm sulla parte frontale, 3x120 mm o 2x140 mm nella parte superiore ed una singola ventola sempre da 120 mm sul retro; l'adozione di radiatore per sistemi di raffreddamento a liquido invece è garantita la possibilità di installare un radiatore da 240 mm sulla parte superiore, un radiatore da 360 mm sul frontale ed un radiatore da 120 mm sul retro, da sottolineare che c'è spazio sufficiente ad installare tutti e tre i radiatori contemporaneamente senza dover sceglierne uno a discapito dell'altro.

Tutte le superfici di areazione, esclusa quella posteriore ma inclusa quella inferiore dedicata all'alimentatore, sono dotati di filtri a supporto magnetico facilmente removibili per una rapida pulizia; infine, la parte frontale, oltre alle ampie feritoie di areazione, offre ben integrati nel design: i consueti jack audio, due porte USB 3.0, i tasti di alimentazione e reset ed il logo Antec retroilluminato in bianco. Il P8 è già in fase di distribuzione ed è disponibile ad un prezzo di soli 79 €, che per rifiniture e dotazione, ma soprattutto per il design con pareti in vetro temprato, è sicuramente uno dei case in grado di offrire tanto con una spesa minima.