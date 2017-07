Ubuntu 16.10 Yakkety Yak a fine vita: cessato il supporto

È tempo di aggiornare per chi utilizza ancora Ubuntu 16.10 noto anche con il nome Yakkety Yak. La versione era stata rilasciata lo scorso ottobre e, come tutte le versioni della distribuzione con supporto a breve termine, dopo 9 mesi termina il suo ciclo di vita. Chi è su Yakkety Yak è invitato ad aggiornare ad Ubuntu 17.04, che verra supportato fino alla fine del 2018.

Come avviene solitamente con le distribuzioni a fine vita (EOL), Ubuntu 16.10 non riceverà più aggiornamenti, né le patch critiche sulla sicurezza, né i pacchetti di update generici. Per chi non intende aggiornare spesso o per chi utilizza il sistema su macchine in cui non è possibile fare una manutenzione ordinaria ogni sei o nove mesi è consigliabile utilizzare le release a lungo termine.

Al momento in cui scriviamo l'ultima versione della distribuzione Linux di Canonical con supporto a lungo termine è Ubuntu 16.04, che continuerà a ricevere aggiornamenti di ogni tipo fino alla primavera del 2021. Nel frattempo sarà rilasciato Ubuntu 18.04 LTS ad aprile 2018, release che verrà supportata ufficialmente da fino al mese di aprile 2013.

Ubuntu 16.10 non introduce, rispetto alla 16.04, grandissime novità. Fra queste possiamo trovare una sessione d'anteprima di Unity 8 e una versione aggiornata del file manager Nautilus. La versione potrà ricevere il supporto di sviluppatori di terze parti, e comunque continuerà correttamente a funzionare anche dopo il cessato supporto.

Ma non è una pratica da consigliare, visto che chi continua ad utilizzare Ubuntu 16.10 sarà esposto per sempre alle nuove falle di sicurezza che verranno scoperte nei prossimi periodi, a meno che non si voglia sperare nel supporto di terzi. L'EOL è stata lo scorso giovedì 20 luglio, con lo stato del supporto che può essere verificato su Ubuntu con il comando ubuntu-support-status sul terminale.