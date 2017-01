Microsoft rilascia Windows 10 build 15019, la prima con Game Mode, sul canale Insider

Nel corso del fine settimana Microsoft ha iniziato la distribuzione della nuova Windows 10 Insider Preview Build 15019 per PC, all'interno del Canale Veloce. Si tratta di una build estremamente improntata sulle esigenze dei videogiocatori, con l'obiettivo di migliorare la cosiddetta "Windows Out-Of-Box-Experience", abbreviata in OOBE. Trattandosi di una build del Canale Veloce è incline a presentare errori di diversa tipologia, e molti dei quali possono essere riscontrati proprio su videogiochi - anche celebri - per PC. Si tratta di bug comunque non legati alla nuova Game Mode, che è la funzionalità principe della nuova versione appena rilasciata dalla compagnia di Redmond.

Di seguito riportiamo le novità di Windows 10 build 15019, come riportate sul changelog ufficiale sul blog Windows.

Feature Xbox Gaming : come parte dei programmi Windows e Xbox Insider gli aggiornamenti di questa settimana portano diverse migliorie per i videogiocatori.

: come parte dei programmi Windows e Xbox Insider gli aggiornamenti di questa settimana portano diverse migliorie per i videogiocatori. Streaming su Beam integrato : Beam sarà la modalità più semplice per i live stream dei gameplay, ed è adesso parte delle build Insider Preview su PC e Xbox One. Con la nuova build si può lanciare lo stream richiamando la Game Bar con la scorciatoia Windows + G.

Nuova sezione Giochi nelle Impostazioni : è stata inserita nelle Impostazioni una nuova pagina pensata nello specifico per i giochi. La nuova sezione sarà riconoscibile grazie al logo Xbox e includerà una serie di impostazioni che avranno impatto sui videogiochi, come la Game Bar, GameDVR, la Game Mode, le impostazioni sullo streaming e la condivisione dei flussi audio-video. Non tutti gli elementi sono già disponibili, ma verranno introdotti nel corso del tempo.

Game Mode : secondo la visione di Microsoft la Game Mode ottimizzerà il PC per ottenere dei miglioramenti nelle performance di gioco. Per abilitare la modalità vai su Impostazioni, Giochi, e poi abilita la voce Game Mode. In questo modo avrai la possibilità di attivare la funzione su ogni titolo UWP o Win32 richiamando la Game Bar e cliccando sul pulsante Impostazioni. Si può abilitare anche solo su alcuni titoli, e disabilitare su altri.

Migliorato il supporto full-screen per la Windows Game Bar : Microsoft continua ad aggiungere nuovi titoli al supporto per la Game Bar e nella nuova build ce ne sono altri 17.

Microsoft Edge può adesso leggere il testo : la funzione è disponibile sugli e-book

: la funzione è disponibile sugli e-book Microsoft Edge supporta emoji a colori e aggiornate

Miglioramenti nella OOBE : nuove impostazioni per la privacy al primo avvio, nuove opzioni per la connessione a hotspot Wi-Fi sconosciuti, miglioramenti nell'attivazione di Windows Hello con una nuova voce e sottotitoli per utenti disabili.

: nuove impostazioni per la privacy al primo avvio, nuove opzioni per la connessione a hotspot Wi-Fi sconosciuti, miglioramenti nell'attivazione di Windows Hello con una nuova voce e sottotitoli per utenti disabili. La funzione Blue light si chiama adesso Night Light : Microsoft ha aggiunto delle migliorie sulle temperature di colore impostabili, e risolto alcune problematiche.

: Microsoft ha aggiunto delle migliorie sulle temperature di colore impostabili, e risolto alcune problematiche. Possibilità di ridimensionare velocemente la Virtual Machine Connection su Hyper-V

Progresso del download di applicazioni e giochi da Windows Store sull'Action Center