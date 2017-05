Attacco phishing verso gli utenti di Google Docs, Google interviene tempestivamente

Nelle scorse ore si è verificato un attacco phishing indirizzato agli utenti che fanno uso di Google Docs: Google è già corsa ai ripari neutralizzando il problema, ma ne diamo comunque notizia per diffondere maggior consapevolezza in merito a questo genere di minacce informatiche.

Cosa è accaduto, dunque? Nelle ore passate è circolata sulla rete una email, molto ben camuffata, contenete la richiesta di accesso a Google Docs per la condivisione di un documento. Questa mail dirige l'utente a un sito identico a Google Docs dove però possono venir sottratte le credenziali dell'account Google del bersaglio: se la vittima, infati, clicca sul tasto per consentire il permesso di usare le credenziali Google, il worm va a raccogliere tutti i contatti nella rubrica indirizzi Google dell'utente e li aggiunge alla lista dei bersagli.

La mail sembra essere stata indirizzata inizialmente a poche persone, ma a fronte del meccanismo di diffusione si è rapidamente propagata sulla rete. La mail fa uso di una tecnica che è stata collegata dai ricercatori di Trend Micro a quanto visto con Pawn Storm, una campagna di spionaggo che viene attribuita alle operazioni dell'intelligence Russa.

L'attacco sfrutta l'interfaccia di autenticazione OAuth, che è utilizzata da molti servizi web per consentire agli utenti di effettuare operazioni di login senza usare una password. Abusando di OAuth, l'attacco è in grado di presentare una finestra di dialogo di Google legittima richiedendo il permesso di accedere ai servizi Google Docs e, in particolare, per "Vedere e gestire la tua email" e per "Vedere e gestire i file sul tuo Google Drive". Nel caso in cui l'utente sia fuorviato a consentire l'accesso, il sito malevolo va immediatamente a fare incetta dei contatti del bersaglio, inviando loro copie originali del messaggio email compromesso.

L'eventuale email fasulla può essere individuata controllando alcuni elementi: anzitutto l'indirizzo dell'utente appare nel campo "BCC" e non nel campo "To" anche se il messaggio appare come inviato da un contatto conosciuto. L'indirizzo "To" su molti dei messaggi è invece associato ad un indirizzo di mailinator.com. Infine il collegamento al contenuto condiviso, quando visualizzato come fonte, comparirà come una lunga stringa di testo che contiene indirizzi web simili a quelli di Google Docs, ma con domini di primo livello non standard, tra i quali:

googledocs.docscloud.download

googledocs.docscloud.info

googledocs.docscloud.win

googledocs.g-cloud.pro

googledocs.g-cloud.win

googledocs.g-docs.pro

googledocs.g-docs.win

googledocs.gdocs.download

googledocs.gdocs.pro

googledocs.gdocs.win

We've addressed the issue with a phishing email claiming to be Google Docs. If you think you were affected, visit https://t.co/O68nQjFhBL. pic.twitter.com/AtlX6oNZaf — Google Docs (@googledocs) 3 maggio 2017

Come abbiamo scritto in apertura, Google è già intervenuta: non ha solo provveduto a mettere offline i siti associati all'azione di phishing (i domini sembrano essere stati completamente eliminati) ma le permission associate al worm sono state rimosse dagli account delle vittime. Eventuali tentativi di ricercare i domini usati nell'attacco portano ad un nulla di fatto e una ricerca whois restituisce il messaggio "No whois server is known for this kind of object".