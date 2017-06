Xiaomi Mi Notebook Air, nuovo hardware in arrivo per il notebook premium ultra-economico

Xiaomi è entrata nel mercato dei notebook quasi un anno fa con Xiaomi Mi Notebook Air. Disponibile in origine nei modelli da 12,5 e 13,3 pollici, il portatile economico dei cinesi è stato espanso in seguito con una versione con compatibilità nativa ale reti 4G LTE e processori aggiornati. Imminente è un altro modello del Mi Notebook Air, che potrebbe includere nella gamma di portatili Xiaomi un consistente miglioramento lato hardware con le ultime architetture.

Il nuovo Xiaomi Mi Notebook Air da 13,3 pollci, nella fattispecie, è stato avvistato su Jingdong Mall (noto ai più come JD.com) con novità principalmente sotto la scocca. La prima novità che balza all'occhio è la presenza di un piccolo inserto all'interno del touchpad, nella parte in alto a destra. Non sappiamo di cosa si tratti, ma tutti gli indizi puntano sulla presenza di un sensore per le impronte digitali per l'autenticazione sicura nell'ambiente Windows con supporto ad Hello.

Il processore Intel Core i5 di sesta generazione adottato sugli attuali modelli verrà sostituito con un Intel Core i5-7200U di settima generazione con frequenza di clock da 3,1 GHz, così come anche la GPU che cambia dalla GeForce GTX 940MX alla NVIDIA GeForce MX150. Rimane invariato il comparto delle memorie, almeno sul mero fronte numerico: la RAM sarà ancora da 8 G8, abbinata ad unità a stato solido SSD da 128 e 256 GB per lo spazio d'archiviazione.

Il nuovo Mi Notebook Air dovrebbe arrivare in questi giorni ad un prezzo di 4999 Yuan cinesi per il modello da 128 GB e 5499 Yuan per il modello da 256 GB. Al cambio attuale i prezzi sono di 655 e 720 Euro, per due notebook particolarmente interessanti sia sul piano delle specifiche tecniche che della qualità costruttiva, passando per i materiali. Aggiorneremo la news non appena l'aggiornamento hardware del nuovo computer portatile verrà ufficializzato.