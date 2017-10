NVIDIA aggiorna i driver Game Ready con GeForce 388.13 WHQL

NVIDIA ha reso disponibili i nuovi driver GeForce 388.13 WHQL per le proprie schede video desktop; si tratta di uan release Game Ready, dotata di specifiche ottimizzazioni per i nuovi titoli Call of Duty: WWII, Wolfenstein II: The New Colossus e Need for Speed: Payback. I driver implementano anche per la prima volta il supporto ufficiale alle schede GeForce GTX 1070Ti, modello annunciato la scorsa settimana e atteso al debutto commerciale dal 2 novembre.

Il download è accessibile online a questo indirizzo, mentre di seguito sono riportate le principali note fornite con i driver:

Game Ready Drivers provide the best possible gaming experience for all major new releases, including Virtual Reality games. Prior to a new title launching, our driver team is working up until the last minute to ensure every performance tweak and bug fix is included for the best gameplay on day-1.

Game Ready

Provides the optimal gaming experience for Call of Duty: WWII, Wolfenstein II: The New Colossus, and Need for Speed Payback