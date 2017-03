Nuovi driver GeForce 378.92 da NVIDIA, per Mass Effect: Andromeda

Un nuovo aggiornamento driver per le schede video NVIDIA della famiglia GeForce è disponibile per il download: parliamo dei driver GeForce 378.92 Game Ready, con i quali l'azienda americana ha introdotto supporto ufficiale ai nuovi giochi Mass Effect: Andromeda e Rockband VR.

Tra le novità implementate segnaliamo il supporto al formato Dolby Vision HDR all'interno dei giochi, oltre alla presenza di nuovi profili per la tecnologia SLI da utilizzare con i titoli Dead Rising 4, Deus Ex: Breach e Mass Effect: Andromeda.

Il download è accessibile da questo indirizzo, mentre di seguito sono riportate le principali note a corredo:

