Firefox 55 super-ottimizzato: è capace di aprire 1691 tab in pochi secondi

Firefox nasce nel 2004 e per alcuni anni è stato il concorrente diretto di Internet Explorer, l'unico capace a mettere in parte in discussione la sua egemonia. Negli ultimi anni la sua diffusione è stata compromessa da Google Chrome, ma il browser non ha mai smesso di modernizzarsi e seguire le ultime tendenze nel mondo della navigazione web. Fra queste troviamo Project Quantum con cui si intende riprogettare alcune parti del browser nel linguaggio di programmazione Rust e, all'interno di Project Quantum, c'è Quantum Flow per migliorare la velocità del browser.

E, secondo un test effettuato da uno degli ingegneri software al lavoro sul progetto, Firefox 55 è capace di lanciare 1691 tab in circa 15 secondi. Per offrire un contesto a questo valore ha effettuato lo stesso test con diverse versioni di Firefox, fra cui la 20, la 30, la 50 e la 56, scoprendo che per eseguire lo stesso incarico Firefox 51 ha impiegato quasi otto minuti. Ci saranno vantaggi anche nell'uso di memoria RAM con le tab aperte (ma non caricate): con le versioni precedenti si arriva a circa 2 GB, mentre sulle più recenti versioni circa 500 MB.

È curioso notare come le versioni più vecchie di Firefox siano capaci di renderizzare in maniera più rapida ed efficiente rispetto a quelle più moderne, e Quantum Flow vuole correggere questa sorta di "rilassatezza" che ha assunto il browser negli ultimi anni. Il progetto viene definito come una "task force concentrata per l'eliminazione per le inefficienze del browser sul fronte delle performance", e nasceva con un gruppo di ingegneri della compagnia riuniti per ottimizzare le performance della G Suite su Firefox. In breve l'obiettivo si è però esteso.

Non sappiamo se questa modalità "SUPERFUCKINGFAST", così la chiama Ayala, sia capace di offrire la rinascita al browser di Mozilla, anche se purtroppo ad oggi Chrome sembra irraggiungibile da tutti. Le novità attese per le prossime versioni sono senza dubbio particolarmente succulente, ma Mozilla si trova oggi nelle retrovie con circa il 6% delle quote del mercato dei browser, con il concorrente diretto di Google che invece occupa, da solo, più della metà dell'intero settore. Gli utenti del software saranno comunque lieti di apprezzarne le migliorie.

Potete trovare un approfondimento sul test, e le metodiche applicate, a questo indirizzo.