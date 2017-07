Portatile Lenovo Ideapad 500S con display full HD, SSD 256GB, Core i7, 8GB RAM in offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di un PC portatile di qualità ma da tempo aspettate l'occasione giusta, questa potrebbe essere la volta buona. Oggi, su Amazon, troviamo in offerta un PC portatile Lenovo davvero interessante, di grande potenza ma allo stesso tempo con peso e dimensioni apprezzabili.

Lenovo 80Q300DDIX Ideapad 500S-14ISK è infatti dotato di display da 14 pollici (risoluzione full HD 1920x1080 pixel) e pesa 1,6Kg, più di un ultraportatile ma nemmeno troppo. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core di sesta generazione, Core i7-6500U (2.5 GHz), affiancato da 8GB di RAM. Sul fronte storage altre buone notizie, poiché vi si trova installato un veloce SSD da 256GB. C'è anche una scheda video dedicata, Nvidia GeForce 940M.

Il prezzo per oggi, 719,00 Euro, è davvero molto invitante viste le caratteristiche tecniche di ottimo livello. Normalmente sistemi di questo tipo costano 150-200 Euro in più. Un bel risparmio, oltre alla certezza di avere fra le mani un sistema che garantirà prestazioni più che adeguate per molto tempo.