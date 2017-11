PNY, presenta i notebook serie PREVAILPRO: equipaggiato con NVIDIA Quadro P4000

ha finalmente presentato la suadedicata a tutti quegli utenti che necessitano di unaanche quando lontani dalla propria principale postazione fissa: precisamente ha mostrato il suo, il quale ha già riscosso ottime recensioni da clienti, partner e media che hanno avuto la fortuna di provarlo.

"Nonostante la mobilità sempre più elevata, i professionisti creativi richiedono, dai loro notebook, prestazioni e caratteristiche di classe workstation al fine di poter svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile ed in ogni luogo", afferma Bob Pette, vicepresidente, NVIDIA Professional Visualization.

A contorno, si fa per dire, dell'importante schede video NVIDIA Quadro 8GB P4000, troviamo un display da 15,6" 4K UHD, processore Intel Core i7-7700HQ e chipset HM175 Express: disponibili anche due versioni P3000 che differiscono dal top di gamma qui descritto, per appunto l'adozione della scheda video P3000 e differenti quantitativi di RAM e GB dedicati allo storage, su tutti i modelli comunque viene proposta la configurazione SSD M.2 abbinato ad hard disk tradizionale da 2,5", il primo per garantire performance ed il secondo per offrire un'alta capacità.

Per quanto riguarda il design, la serie PREVAILPRO sfoggia dimensioni nell'ordine di 379x248x18 mm ed un peso che ferma i digit della bilancia a 2.2 kg; il produttore non ha ancora reso noto disponibilità e prezzi, per maggiori dettagli ed immagini vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al prodotto.