Microsoft Surface Book 2: in arrivo il nuovo ''2-in-1'' dell'azienda di Redmond

Sembra avvicinarsi il momento del cambio generazionale per quanto riguarda il "2-in-1" di Microsoft. Parliamo chiaramente del nuovo Surface Book 2 che con ogni probabilità l'azienda di Redmond potrebbe presentare davvero a breve. Sì, perché le indiscrezioni ma anche le modifiche apportate proprio nella giornata di oggi per quanto concerne il modello attuale non fanno che convogliare tutte sull'arrivo del nuovo Surface Book.

Nello specifico la generazione attuale di Surface Book vede la rimozione della versione con disco interno da 1TB che dunque non potrà esser più acquistata dagli utenti. Non solo perché l'azienda di Redmond ha deciso di ritoccare anche il prezzo di alcune versioni entry level: in questo caso è possibile osservare nello store americano una riduzione di 150 dollari per i modelli base sintomo che qualcosa stia cambiando e che soprattutto Microsoft potrebbe molto presto cambiare la sua line up.

Il Surface Book in effetti è stato presentato dall'azienda di Redmond durante la fine del mese di ottobre dello scorso anno. Esattamente il 26 ottobre, data importante per Microsoft visto che nello stesso giorno venne presentato anche il Surface Pro 4 come anche il nuovo Creators Update, l'aggiornamento importante di Windows 10. In questo caso è plausibile che proprio la data del 26 ottobre 2017 possa essere utilizzata nuovamente dall'azienda per la presentazione della seconda generazione di Surface Book.

Sulle caratteristiche del nuovo dispositivo però vige il più assoluto silenzio. Di certo non potrà fare a meno di utilizzare i nuovi processori Intel Kaby Lake di settimana generazione, come di certo non modificherà poi troppo la struttura del dispositivo che in caso contrario perderebbe l'efficacia del essere "2-in-1". Si auspica chiaramente una riduzione del peso come degli spessori che Microsoft ha già realizzato con i nuovi Surface Pro ma anche un upgrade per quanto concerne il display e magari anche la tastiera introducendo magari una finitura in Alcantara come fatto per i nuovi Surface Laptop e Surface Pro e chissà se arriverà anche in Italia.