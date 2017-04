HP 250 G5: Full HD da 15,6 pollici con Core i7, 8GB di RAM, SSD M.2 da 256 GB a meno di 700 Euro su Amazon

Dopo aver segnalato il modello HP 250 G5 con processore Core i5, torniamo con lo stesso notebook ma con specifiche tecniche leggermente migliorate. In questo caso la CPU è Intel Core i7-7500U di ultima generazione, supportata da 8GB di RAM DDR4, display da 15,6 pollici Full HD e un'unità a stato solido su piattaforma M.2. Il prezzo su Amazon è di 678,09 Euro, ottimo a nostro avviso in relazione ai contenuti tecnici del sistema. Amazon offre il sistema solitamente ad un prezzo superiore alle 700 Euro, con quello odierno che è il prezzo inferiore di sempre sul portale di e-commerce. Si tratta di un prodotto pensato per la massima produttività, capace di essere estremamente veloce nelle operazioni di tutti i giorni o con le suite da lavoro più diffuse.

Un altro portatile HP è inoltre proposto a prezzi molto interessanti sul portale di e-commerce, anch'esso da circa una settimana. Parliamo del modello HP 15 con display da 15,6 pollici ma a risoluzione HD e con un'unità di archiviazione di massa meccanica da ben 1 TB. Il processore è un Core i5-6200U del modello precedente, ma in questo caso troviamo 12GB di RAM e una GPU dedicata AMD Radeon R7 M440 con 4GB di RAM. Il prezzo per questo modello è di 566,99 Euro, con la possibilità in entrambi i casi di sfruttare la "Carta del docente".

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!