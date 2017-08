Arriva HP Omen X, portatile top di gamma gaming pronto per l'overclocking grazie a CPU sbloccate

I portatili da gaming sono sempre più diffusi, anche perché nel tempo molte componenti per il mondo mobile sono diventate performanti come quelle delle corrispondenti versioni desktop. Chip video e SSD, per esempio (parlando di fascia alta) sono identici, motivo per cui scegliere un portatile da gaming top di gamma può avere diversi vantaggi come la portabilità e gli ingombri.

HP, inserendosi in questo contesto, ha annunciato il nuovo portatile Omen X con caratteristiche al top e anche CPU sbloccate, strizzando l'occhio agli appassionati di overclocking, anche sul fronte RAM e GPU. La serie è infatti dotata di processori Core i7 sbloccati, inoltre è da citare la presenza di un singolo pannello che offre l'accesso immediato a CPU, RAM e storage.

Parlando di display sono due le opzioni offerte da HP: la prima prevede un 17 pollici full HD 1920x1080 pixel 120GHz G-Sync, a cui può essere preferito un modello 4K di pari diagonale ma le cui caratteristiche aggiuntive sono per ora non dichiarate. Si tratta di scegliere insomma fra full HD con tutte le funzionalità o puntare sul 4K. Per tutti i modelli troviamo una tastiera meccanica con retroilluminazione RGB e tasti macro programmabili, nonché audio DTS, doppio connettore jack per le cuffie, speaker Bang & Olufsen, porte USB 3.0, Ethernet, lettore di card SD e, importante, due porte Thunderbolt 3.

Techpowerup cita le due configurazioni di ingresso e top di gamma, che ora vi descriveremo. Il modello di ingresso, che costerà 1999 Dollari USA (in Euro la cifra sarà verosimilmente superiore, a meno di offerte e sconti di vario tipo), includerà il chip video GTX 1070 in abbinamento al display da 1920x1080 pixel G-Sync citato in precedenza, 16GB di RAM, Core i7-7700HQ, SSD da 256GB e hard disk meccanico da 1TB.

Si spende quasi il doppio per il top di gamma (3699 Dollari), ma si porta a casa un vero mostro: Intel Core i7-7820HK sbloccato, 32GB di RAM, due SSD da 1TB configurabili in RAID 0 più hard disk meccanico da 1TB, chip video GTX 1080, schermo 4K. Se vi state chiedendo come viene raffreddata tutta questa manna, HP ha realizzato un sistema composito di ventole speciali e tecnologia vapor chamber che dovrebbe essere in grado di fare egregiamente il proprio compito.

Non resta che attendere l'arrivo imminente sul nostro mercato dei nuovi HP Omen X, così da avere un quadro chiaro sui prezzi reali necessari a portarsene a casa uno. Saranno tanti soldi, ma sulla carta c'è anche moltissima sostanza.