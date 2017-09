Vobot Smart Clock con Amazon Alexa, scontato grazie al codice sconto Cafago

Gli assistenti vocali domestici stanno iniziando a prendere piede nel mondo, poiché offrono un modo pratico di poter fare alcune cose senza dover necessariamente usare le mani. Sullo shop online Cafago si trova Vobot Smart Clock, un orologio che integra l'assistente vocale Amazon Alexa.

Il dispositivo, che offre anche controlli touch, può essere governato completamente tramite la voce per configurare sveglie, riprodurre musica e anche controllare dispositivi smart home. Tramite Alexa è possibile controllare, per esempio, le previsioni meteo, le notizie del giorno e addirittura compilare la lista della spesa.

Vobot Smart Clock usa comunque un sistema ibrido di comanti touch, vocali e di movimento. Il dispositivo è provvisto di un display a matrice di led, così che possa mostrare non solamente numeri ma anche icone per meglio interagire con l'utente.

Lo smart clock è provvisto infine di un altoparlante da 5W, che può essere usato come diffusore musicale senza dover collegare altri dispositivi. E' comunque presente un connettore jack da 3,5mm per usare Vobot Smart come sorgente audio. Il prezzo è di 44,02 Euro ma con il codice sconto V3127SA è acquistabile a 36,10 Euro.

Nota: Amazon Alexa non supporta, per ora, la lingua italiana, ma il supporto dovrebbe essere introdotto a breve