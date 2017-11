Su TomTop in offerta una macchina per incisioni laser a soli 59.33 con uno sconto del 41%

Sul portale di vendite online TomTop è stata messa in forte sconto una piccola macchina ad incisione laser della NEJE in possesso di alcune specifiche tecniche interessanti ma soprattutto ad un prezzo incredibile di soli 59.33€ rispetto al prezzo di listino che di quasi 100 Euro. Sappiamo bene come negli ultimi anni il mondo della tecnologia sia passato anche per le macchine ad incisione laser che hanno occupato un ramo importante e soprattutto sono in espansione.

La NEJE DK-8-KZ è una di queste con incisione laser ed intaglio di stampa più pratico rispetto ad una normale macchina per incidere. Seppure le dimensioni di soli 16x14.5x19 centimetri la pongano su di un livello decisamente portatile ma con una qualità decisamente alta con elevata precisione e soprattutto ottima stabilità durante le incisioni fai da te. Presenti oltre 108 viti ed una struttura in lega capace di renderla stabile anche durante le sessioni di stampa ma soprattutto la possibilità di usare la macchina anche offline quindi senza una connessione diretta al PC.

Regolabile la testa del laser per supportare anche alte velocità di incisione ma anche diversi tipi di materiali su cui lavorare come il bambu, il mogano ma anche carte di credito o avorio, plastica PCBA. Presente nella confezione di vendita anche un paio di occhiali per la protezione durante le sessioni di incisione ma anche un CD con le istruzioni, un blocco di legno, della carta specifica, un marker e il cavo USB.

La NEJE DK-8-KZ viene come detto venduta ad un prezzo di soli 59.33€ con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino.