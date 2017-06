Stampante HP Envy 5547 all-in-one wireless: prenotazione al miglior prezzo su Amazon (79,99 Euro)

La stampante HP Envy 5547 non è attualmente nei magazzini di Amazon, ma chi può permettersi l'attesa può acquistarla ad un prezzo molto competitivo: 79,99 Euro a fronte dei circa 99 Euro richiesti di listino. La stampante all-in-one ha un vassoio dedicato per la carta fotografica e può essere gestita attraverso il display touchscreen da 5 centimetri. Dispone di modalità fronte/retro automatica e può essere collegata via Wi-Fi con qualsiasi dispositivo compatibile. Attraverso il servizio HP Instant Ink le nuove cartucce vengono ordinate automaticamente e consegnate direttamente a casa tua per "evitare il rischio di rimanere sprovvisti" di inchiostro.

La stampante consente anche di scansionare documenti e stamparli ad una velocità di 12 pagine al minuto in bianco e nero e 8 pagine al minuto a colori. Non manca la modalità silenziosa per stampare anche nelle ore notturne o senza disturbare chi è nella stessa stanza. La vendita viene operata secondo queste clausole:

Prenotazione al prezzo minimo garantito: ordina subito e se il prezzo applicato su Amazon.it dovesse diminuire prima della data di uscita, di spedizione o di consegna elettronica, pagherai il prezzo più basso. Maggiori dettagli qui.

