Samsung, primo Ultra-Wide monitor QLED da 49" 32:9 per un gameplay Ultra-Coinvolgente

Samsung lancia una nuova serie di monitor dedicati principalmente al settore gaming: i modelli della gamma CHG90 e CHG70 basati su tecnologia QLED e HDR.

Il C49HG90 ridefinisce un nuovo standard per i monitor Ultra-Wide offrendo la più ampia visione attualmente disponibile sul mercato, parliamo di un display da ben 49" con rapporto 32:9 e 3.840x1.080 pixel di risoluzione Full HD (DFHD): praticamente due monitor standard affiancati senza interruzione.

"I gamers vogliono sentirsi completamente immersi quando giocano, ed i nostri nuovi monitor offrono le immagini più belle per offrire la migliore esperienza di gioco”, ha detto Andrew Sivori, VP, Product Marketing di Samsung Electronics America. “Questi monitor QLED rappresentano il futuro del gaming sia per i giocatori occasionali sia per quelli più accaniti: siamo fiduciosi che il nostro design innovativo e le caratteristiche state-of-the-art miglioreranno l'intera esperienzadi gioco.”

Per quanto riguarda invece la gamma CHG70 troviamo due monitor con formati più accessibili: il modello da 27" e quello da 31,5" entrambi con rapporto 16:9 e risoluzione 2560x1440 pixel.

Tutti questi monitor sono accomunati da caratteristiche tecniche di prim'ordine: tecnologia QLED (Quantum Dot) proprietaria di Samsung (mostrata per la prima volta sulla nuova line-up di TV lanciata al CES 2017), HDR, 1ms di tempo di risposta e 144Hz di refresh rate, 125% dello spazio colore sRGB ed il 95 % di quello DCI-P3, funzione AMD Radeon FreeSync ™ 2, e basamenti completamente regolabili. Nel seguito la scheda tecnica completa di tutti e tre i modelli:

Queste nuove serie offerte da Samsung sono indirizzate principalmente ai gamer più esigenti ma possono rappresentare delle ottime soluzioni anche in campo lavorativo ad esempio per soddisfare particolari esigenze di navigazione web o nell'elaborazione di complessi documenti. Una partnership strategica con EA studio DICE e Ghost Games, ha offerto la possibilità di sottoporre a una rigorosa messa a punto per massimizzare la qualità delle immagini HDR nei videogame su tutti i monitor delle serie CHG90 e CHG70.

“Siamo lieti di lavorare a stretto contatto con il team di sviluppo dei monitor Samsung al fine di ottimizzarli per i nostri giochi, è di vitale importanza in modo che i nostri nuovi titolo come Star Wars ™ Battlefront ™ II, che verrà rilasciato entro la fine dell'anno, possano offrire immagini perfette“, ha detto Oskar Gabrielson, General manager di DICE.

Il CHG90 da 49" è ora disponibile in pre-ordine su Amazon.com al prezzo di 1.499 $, invece la versione CHG70 da 32" è in pre-ordine in esclusiva su Newegg.com per 699 $, mentre quella da 27" per il momento è disponibile in pre-ordine solo su Samsung.com a 599 $.