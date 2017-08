Philips, nuovi monitor a IFA 2017, tra HDR e 8K

Philips presenta a IFA 2017 una nuova gamma di monitor con modelli dotati di pannelli curvi, tecnologia HDR e risoluzioni elevate spingendosi fino all'altissima definizione 8K. Tra le tecnologie di pannello che Philips sfrutta per i nuovi monitor vi sono Ultra Wide-Color e Quantum Dot, rivolgendosi non solo agli appassionati ma anche ai professionisti dell'imaging. Un altro elemento che accomuna i nuovi monitor è la connettività USB-C, affiancata da funzionalità di docking station per offrire flessibilità nelle attività lavorative.

Per la linea Philips Momentum debutta il modello 436M6VBPAB, schermo 4K HDR con funzionalità Ambiglow che si rivolge sia all'intrattenimento sia alle attività di produzione personale. Il monitor incorpora una docking station USB-C che permette inoltre di caricare un eventuale notebook ad esso collegato. Il monitor è adatto anche per utilizzi gaming con le console di ultima generazione.

Il modello 328P8K è invece una soluzione da 32 pollici con risoluzione 8K, mentre il modello 492P8 è un monitor UltraWide da 49 pollici, con pannello curvo, che offre la stessa area di lavoro di una configurazione dual-monitor 27 pollici.

Purtroppo il comunicato ufficiale di Philips non approfondisce in maniera dettagliata le caratteristiche dei nuovi monitor presentati, che saranno comunque in esposizione presso la Hall 22 della manifestazione berlinese. Non mancheremo di aggiornarvi qualora entrassimo in possesso di informazioni più precise.