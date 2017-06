Mouse Wireless Logitech M720 Triathlon e MX Master Mouse in super offerta su Amazon

Logitech M720 Triathlon Mouse Wireless è il primo modello che vi segnaliamo, offerto oggi con forte sconto su Amazon. Ergonomico e personalizzabile, viene venduto a soli 35,90 Euro. La conessione è di tipo Bluetooth e la tecnologia Unifying permette di collegare allo stesso dongle fino a sei periferiche differenti. 'autonomia dichiarata è di 24 mesi con una sola batteria AA.

* * *

Si sale di categoria con il modello MX Master Mouse, sempre di Logitech. Oltre allo scroller per lo scorrimento di pagine e documenti con un semplice movimento del pollice, è dotato di batteria ricaricabile interna. In soli quattro minuti si può ottenere una ricarica sufficiente per una giornata intera di utilizzo, senza tempi di inattività durante la ricarica grazie al collegamento con il cavo USB. UUn indicatore di stato segnala il livello di carica delle batterie, così si può sapere con buon anticipo se è il caso di ricaricarlo oppure no. Il sensore Darkfield Laser consente di ottenere un tracciamento anche sul vetro e sulle superfici lucide. I 49,99 Euro richiesti oggi per portarselo a casa sono davvero pochi, rispetto al prezzo normale.