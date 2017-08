HyperX presenta Cloud Alpha con tecnologia a doppia camera

Presentate per la prima volta alla GamesCom 2017, le cuffie Cloud Alpha sono dotate della tecnologia a doppia camera di HyperX. La doppia camera permette di separare i toni bassi da quelli medi e alti, creando una sonorità dinamica che rende più coinvolgente il gioco e la fruizione di musica e video.

Sono fornite di driver da 50mm e, come consuetudine per le cuffie di questo brand, di padiglioni memory foam. La fascia superiore in pelle soffice presenta dimensioni più generose rispetto ai precedenti modelli, ed è accompagnata da un telaio in alluminio resistente ma leggero.

Le cuffie sono dotate anche di un cavo scollegabile con comandi audio integrati, che consentono ai giocatori su console di regolare il volume o silenziare il microfono direttamente dal cavo. HyperX Cloud Alpha sono compatibili con PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S, Mac, Nintendo Switch, oltre che con i sistemi per la realtà virtuale, grazie agli ingressi da 3,5mm.

In occasione della GamesCom appena conclusa, HyperX ha sponsorizzato il più importante torneo di eSports, quello di PlayerUnknown's Battlegrounds. Durante Gamescom le Cloud Alpha sono state utilizzate su 80 piattaforme di gioco durante il PUBG Invitational, dove i giocatori si sono sfidati per un montepremi di 350.000 $.

Le cuffie Cloud Alpha saranno in vendita a partire dal 25 settembre, al prezzo di listino di €99,99, presso rivenditori selezionati. Per ulteriori informazioni e disponibilità, si invita a visitare la pagina web dedicata a Cloud Alpha.