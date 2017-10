AOC presenta un display da 31,5 1440p a un prezzo accessibile

La risoluzione QHD sta diventando sempre più popolare perché colma il divario tra la risoluzione Full HD e quella 4K. E' uno degli aspetti più interessanti di questa nuova soluzione AOC, insieme al prezzo, alle caratteristiche gaming e soprattutto alle dimensioni, con una diagonale di ben 31,5 pollici.

L'appena annunciato AOC Q3279VWF vanta un pannello MVA con tempo di risposta di 5ms e frequenza di aggiornamento di 60Hz. Questo pannello ha un’intensità dei colori da 8 bit + FRC (Frame Rate Control), con conseguente percezione di 1,07 miliardi di colori, pari a un monitor aderente alla specifica 10-bit.

Il rapporto di contrasto statico è di 3000:1. Mentre monitor simili a prezzi accessibili sono dotati di pannelli TN con angoli di visione inferiori, il pannello MVA del Q3279VWF offre ampi angoli fino a 178°/178° in orizzontale, avvicinandosi ai livelli del pannello IPS. Grazie alla tecnologia WCG (Wide Color Gamut) di AOC, il Q3279VWF può coprire l'88% della gamma di colori NTSC.

Il monitor Q3279VWF è un display adatto anche ai gamer grazie al supporto FreeSync di AMD che sincronizza il refresh rate del monitor al frame rate erogato dalla scheda video. Si tratta di una soluzione solamente in parte aderente alle necessità dei giocatori perché, come noto, è il brand Agon che AOC dedica espressamente al gaming. Fanno parte di questa linea, infatti, le soluzioni con refresh rate da 144Hz a 240Hz.

Proprio come molti monitor AOC, il modello Q3279VWF è dotato anche della tecnologia Flicker-Free. Dopo un periodo prolungato, i monitor convenzionali, che utilizzano PWM (Pulse Width Modulation) per regolare la luminosità, possono causare affaticamento e malessere a causa dello sfarfallio. La tecnologia Flicker-Free utilizza un sistema di retroilluminazione DC (Direct Current) per migliorare il comfort degli utenti.

AOC Q3279VWF entra in commercio a novembre al prezzo di 269€. Sotto l'elenco completo delle specifiche tecniche.