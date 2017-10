7 prodotti di marca ad un prezzo interessante oggi su Amazon

Punta di diamante della selezione di offerte interessanti di oggi su Amazon è il kit Canon EOS M10 con obiettivo EF-M 15-45mm: stiamo parlando di un sistema mirrorless da 18,5 megapixel, molto ben apprezzato dal pubblico e ideale per chi vuole fare un netto passo avanti lasciandosi alle spalle le fotocamere compatte punta e scatta.

Chi ha bisogno invece di spazio dove mettere i propri dati troverà interessante l'hard disk esterno Maxtor M3 da ben 4TB, mentre l'SSD Crucial MX300 da 525GB è ideale per coloro i quali vogliono dare una bella spinta velocistica al proprio PC. Per gli appassionati di musica ci sono invece gli auricolari in-ear Klipsch Image S4 e le cuffie chiuse AKG K92, mentre il monitor ASUS VX238H, soluzione FullHD da 23 pollici, è un'interessante proposta per chi cerca un monitor adatto a tutti gli impieghi. Infine per i viaggiatori ecco TomTom Start 20M, un navigatore GPS comprensivo di mappa europea completa.