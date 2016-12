Olanda: lo streaming musicale che non incide sul traffico dati è illegale

L'offerta di un servizio di streaming musicale che non va ad incidere sul consumo dati degli utenti è una pratica che viola le leggi di net-neutrality: è quanto deciso dall'autorità Olandese che vigila sul mercato dei Paesi Bassi in relazione ad un'offerta praticata dal provider T-Mobile.

Si tratterebbe, pertanto, di una pratica anticompetitiva poiché va a mettere i concorrenti, come ad esempio Spotify, in una posizione di svantaggio non equo. L'autorità olandese ha disposto la sospensione del servizio, o la sua sostanziale modifica, minacciando T-Mobile con una sanzione di 50 mila euro al giorno nel caso in cui non dovesse ottemperare alla richiesta.

Quanto accaduto è diretta conseguenza della severità delle leggi di net-neutrality olandesi, che vietano espressamente la pratica del cosiddetto "zero rating", ovvero l'erogazione al cliente di servizi che non vanno ad incidere sul pacchetto dati che egli ha sottoscritto con l'operatore di connettività. Le normative dell'Unione Europea sono invece meno chiare.

La net neutrality garantisce che nessun servizio web possa essere incentivato rispetto ad altri. Fornendo un servizio di streaming de facto gratuito, visto che non incide sul consumo del pacchetto dati, si rendono comparabilmente gli altri servizi più costosi in misura sproporzionata.