Una nuova modalità di risparmio energetico per le CPU AMD Ryzen

AMD ha reso disponibile, sul proprio blog ufficiale, una serie di nuove informazioni di aggiornamento sui processori della famiglia Ryzen. Si tratta del terzo update che AMD rende pubblico in questo modo, volendo fornire ai possessori di sistemi Ryzen oltre che agli utenti appassionati alcuni dettagli avanzati sui processori e sulle loro ottimizzazioni di funzionamento.

La prima riguarda una nuova modalità di risparmio energetico abilitabile con il sistema operativo Windows 10, che può venir scaricata per l'installazione nel proprio sistema da questo indirizzo. Questa nuova modalità permette di ottenere un livello prestazionale che è di fatto comparabile a quello High Performance, senza però l'impatto sul consumo che quest'ultimo genera. In particolare con questa modalità viene evitato che il sistema operativo effettui una operazione di core parking che potrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni in abbinamento alla tecnologia SMT.

Questa nuova modalità di risparmio energetico dovrebbe venir abilitata da AMD all'interno dei propri driver per i chipset abbinati alle schede madri per CPU Ryzen. Altre novità segnalate da AMD riguardano incrementi prestazionali con il gioco Total War: Warhammer grazie alla più recente patch rilasciata per il gioco.

AMD ha infine aggiornato la propria utility Ryzen Master, con la quale poter intrvenire a overcloccare le CPU Ryzen direttamente da sistema operativo; la nuova release 1.0.1 non richiede più l'abilitazione dell'High Precision Event Timer (HPET) per poter operare correttamente, a condizione che la scheda madre in uso sia dotata di un bios aggiornato basato su AGESA versione 1.0.0.4. L'utility inoltre riporta ora la cosiddetta junction temperature per tutte le versioni di processore Ryzen con le quali è utilizzata, rimuovendo in automatico l'offset tTCL con i processori Ryzen 1800X, 1700X e 1600X.