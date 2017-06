Intel Core i7-7700k, la CPU scelta dagli enthusiast, a 329,99 Euro su ePRICE

La CPU rappresenta in un PC una delle componenti più importanti per le prestazioni. Che sia un professionista a doverla scegliere, o un giocatore incallito, il processore è la base di ogni calcolo computazionale che viene svolto dall'intero computer e stabilisce spesso le performance all'interno delle modalità d'uso più disparate. Fra le migliori CPU disponibili attualmente in commercio troviamo Intel Core i7-7700k, basato sull'ultima generazione dell'architettura Intel, e caratterizzato da quattro core da 4,2 GHz e GPU integrata. Puoi comprarlo cliccando qui su ePRICE.

Intel Core i7-7700k è il processore scelto dagli utenti enthusiast quando servono le prestazioni massime e non si vogliono spendere capitali. Utilizza l'architettura Kaby Lake ed è una delle soluzioni più interessanti dell'intera settima generazione di processori Core, con una frequenza operativa di 4,20 GHz (4,50 GHz in modalità Turbo) per i quattro core integrati. Grazie ad Hyper-Threading può sfruttare un massimo di otto core logici all'interno di certi ambiti computazionali e può gestire un massimo di 64 GB di memoria RAM installata nel sistema.

Una CPU performante è utile, anzi indispensabile, su PC dedicati a diversi incarichi: dà un apporto notevole per l'elaborazione di fotografie o video e può essere utile nella produttività. E può dare una mano anche nei videogiochi più impegnativi in modo da ottimizzare le performance e abbattere eventuali colli di bottiglia con la GPU. Il processore Core i7-7700k vanta al suo interno anche una GPU integrata, modello Intel HD Graphics 630, anche se con gli ultimi videogiochi è bene abbinarla ad una scheda video dedicata, in modo da giocarli alla massima qualità.

La CPU integra 8Mb di cache L3, utilizza il socket LGA 1151 ed è ottimizzata per l'uso con schede madri con chipset della serie 200, soprattutto quelli delle famiglie Z e H. È comunque compatibile anche con le schede madri che hanno chipset della serie 100. Come sapranno gli appassionati è un modello "K", con la lettera che indica la sua particolare propensione all'overclock grazie al moltiplicatore sbloccato. Con un sistema di raffreddamento dedicato gli utenti più preparati possono spingere la frequenza operativa ad un valore superiore ai 4,2 GHz nominali.

