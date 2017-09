ID-COOLING, dissipatore CPU SE-207: fino tre ventole da 120 mm e 7 heatpipe

ID-COOLING presenta un mastodontico dissipatore per processori denominato SE-207 Twin Tower Air Cooler: con dimensioni pari a 122x158,3x139,2 mm (LxAxP - con sole due ventole) e un peso di 950 g, questo dissipatore è in grado di ospitare fino tre ventole da 120 mm, due consigliate e una optional, necessarie per garantire un flusso d'aria adeguato alle prestazioni offerte; infatti questo dissipatore è indicato per TDP pari a 200 W, e garantisce una corretta movimentazione del calore prodotto dal processore, grazie alla base in rame saldata a ben 7 heatpipe da 6 mm, i quali estremi confluiscono in due serie di alette di alluminio, da qui il termine Twin Twer.

Il SE-207 viene venduto insieme a due ventole: una anteriore da 120 mm che funziona a velocità fissa pari a 1.300 rpm e una ventola centrale, sempre da 120 mm, ma dotata di tecnologia PWM con velocità di rotazione compresa tra 700 e 1.800 rpm; nella scatola sono incluse un terzo set di clip in quanto, a discrezione dell'utente, può essere montata una terza ventola, sempre da 120 mm, nella parte posteriore del dissipatore.

Invece per il fissaggio del dissipatore sulla scheda madre, ID-COOLING fornisce staffe di montaggio praticamente universali, compatibili anche con i recenti AMD Ryzen, nonché con socket Intel LGA2066, 2011, 1366, 1150, 1151, 1155, 1156 e AMD AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3(+) e AM2(+). Per il momento il produttore non ha comunicato disponibilità e prezzo, rimaniamo in attesa di maggiori informazioni e per ulteriori dati tecnici, immagini e video vi rimandiamo alla pagina dedicata al SE-207 Twin Tower Air Cooler.