GIGABYTE presenta il dissipatore Aorus ATC 700

GIGABYTE ha presentato ufficialmente il dissipatore per CPU Aorus ATC 700, già mostrato al Computex nelle scorse settimane. Il nuovo dissipatore si colloca nell'offerta di GIGABYTE destinata ai giocatori e sfrutta un design di tipo tower con due ventole da 120 mm.

Sono presenti tre heatpipe in rame da 10 mm che portano il calore verso le lamine in alluminio del radiatore. Le due ventole in configurazione push-pull si occupano di far transitare l'aria e rimuovere il calore. In cima al dissipatore è posizionata una placca in materiale plastico su cui è presente il logo Aorus, retroilluminato da LED RGBcontrollabili tramite il software GIGABYTE RGB Fusion.

Non si intravedono quindi grandi profili di novità in termini di soluzioni tecnologiche e l'Aorus ATC 700 appare come un dissipatore che punta più che altro sull'aspetto per differenziarsi dalla concorrenza e su un approccio convenzionale alla dissipazione del calore.

Le ventole utilizzano un connettore PWM a 4 pin ciascuna, hanno una velocità di rotazione compresa tra i 500 e i 1700 giri al minuto che portano rispettivamente a 14 e 53 CFM. Il rumore prodotto è relativamente contenuto, con 12 dB al regime di rotazione più basso e 31 dB a quello più elevato.

È prevista la compatibilità con i socket AM4, AM3(+), FM2(+), LGA2066, LGA2011(v3), LGA115x, LGA1366 e LGA775. Non è stato ancora comunicato il prezzo dell'Aorus ATC 700.