Antec, sistemi di raffreddamento a liquido AIO Mercury Series

Antec Inc., presenta la sua ultima serie, denominata Mercury, di sistemi di raffreddamento a liquido All-in-One per processori.

Progettati e dimensionati per garantire una vita utile dell'intero sistema fino a 50.000 ore: l'adozione, per tutti i modelli della serie, di pompe dotate di cuscinetti in grafite non lubrificati e con un robusto asse ceramico per la girante, assicura una portata di 3,5 l/min e rumore inferiore a quello della ventola abbinata al sistema.

Anche per il radiatore è stata prevista l'adozione di ottimi materiale e un'alta densità di alette dissipanti, così da garantire prestazioni di raffreddamento adatte anche agli utenti più esigenti: particolare cura per il posizionamento delle ventole a servizio del radiatore le cui palette distano soli 2,8 mm dalla superficie del radiatore, ottimizzando così la spinta dell'aria fresca attraverso l'elemento dissipante.

Per quanto riguarda il lato estetico, ma in questo caso anche funzionale, il blocco pompa incorpora LED in tre diverse colorazioni, che indicano la temperatura del liquido di raffreddamento all'interno del sistema: azzurro se inferiore ai 48°C, verde compresa tra 49 e 60°C e rosso quando si superano i 60°C; già disponibili sul mercato Europeo in tre versioni, hanno prezzi a partire da 69 € per la versione da 120 mm a ventola singola, 99 € per quella da 240 mm a doppia ventola e 125 € per la versione più grande da 360 mm con tre ventole.