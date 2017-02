Un nuovo trimestre da record per Apple, sempre grazie ad iPhone

Apple ha annunciato nel corso della serata di ieri i risultati finanziari del primo trimestre fiscale 2017, che copre il periodo ottobre-dicembre 2016, la parentesi dell'anno in cui si concentrano le spese per i regali delle festività di fine anno: il fatturato raccolto ammonta a 78,4 miliardi di dollari facendo segnare il record della storia della società, per un utile trimestrale di 3,36 dollari. Nello stesso trimestre di un anno fa la Mela ha raccolto 75,9 miliardi di dollari per un utile netto trimestrale di 3,28 dollari.

Tim Cook, CEO di Apple, commenta così il trimestre record: "Siamo entusiasti di annunciare che i risultati del nostro trimestre natalizio hanno generato il più alto fatturato trimestrale di sempre di Apple, infrangendo diversi altri record lungo la strada. Abbiamo venduto il maggior numero di iPhone rispetto al passato e abbiamo battuto tutti i record di fatturato precedenti per iPhone, Servizi, Mac e Apple Watch. Il fatturato derivante dai servizi è cresciuto fortemente rispetto allo scorso anno, trainato dalle attività record registrare dai clienti sull'App Store; siamo inoltre particolarmente entusiasti dei prodotti della nostra pipeline".

Andando ad osservare più nel dettaglio i dati relativi al trimestre si scoprono alcune informazioni interessanti: anzitutto le vendite al di fuori degli USA rappresentano il 64% del fatturato trimestrale, ma di queste è interessante notare come quelle avvenute in Cina Continentale siano calate del 12% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. Regolare, invece, la crescita in America e in Europa (+9% e +3% rispettivamente) e significativo il +20% in Giappone, che resta comunque un mercato dalle dinamiche particolari.

Per quanto riguarda la suddivisione del fatturato per categorie di prodotto, abbiamo altri dettagli che fotografano chiaramente la situazione della Mela. Il comparto che cresce maggiormente, come sottolineato anche da Cook, è quello dei servizi con un +18% (per un fatturato di oltre 7,1 miliardi di dollari) rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. iPhone (54,3 miliardi di dollari di fatturato) e sistemi Mac (7,2 miliardi di dollari di fatturato) crescono rispettivamente del 5% e del 7%. Grande crollo, come in realtà avviene già da qualche trimestre, per iPad che rispetto allo scorso anno vede un calo delle vendite del 22%. Nel complesso il business di Apple continua a dipendere fortemente da iPhone, che da solo genera quasi il 70% del fatturato della Mela.

E per quanto riguarda Apple Watch? Ancora una volta Apple non divulga i dati di vendita specifici per questa categoria di prodotti, limitandosi ad includerla nel gruppo "Other Products" (assieme ad AppleTV, prodotti Beats, iPod e accessori Apple e di terze parti) il quale, comunque, registra 4 miliardi di dollari di fatturato per il trimestre in esame con un calo dell'8% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa.

"La nostra eccezionale performance di business ha determinato un nuovo record di sempre per quanto riguarda gli utili per azione, e oltre 27 miliardi di dollari di cash flow operativo. Abbiamo restituito quasi 15 miliardi di dollari agli investitori attraverso riacquisti di azioni e dividendi nel corso del trimestre, portando i pagamenti cumulativi fatti attraverso il nostro programma di ritorno del capitale ad oltre 200 miliardi di dollari" ha sottolineato Luca Maestri, Chief Financial Officer della società di Cupertino. Il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo cash di 0,57 dollari per azione delle azioni ordinarie della Società. Il dividendo è pagabile il 16 febbraio 2017 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 13 febbraio 2017.

Per il prossimo trimestre la società prevede un fatturato compreso tra i 51,5 e i 53,5 miliardi di dollari e un margine lordo compreso tra il 38% e il 39%. Nel secondo trimestre fiscale 2016 Apple aveva registrato un fatturato di 50,6 miliardi di dollari ed un utile netto di 10,5 miliardi di dollari.