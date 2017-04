NVIDIA rilascia i driver beta per schede video Pascal su MacOS X

Li aveva promessi meno di una settimana fa, e nel corso della giornata di ieri NVIDIA ha rilasciato i driver beta per Mac compatibili con le schede video basate su GPU Pascal, comprese le GeForce serie 10 e la recente Titan Xp.

Considerando che dal 2013 non vi sono sistemi Apple che fanno uso di schede video NVIDIA, a cosa si deve questa operazione? NVIDIA si rivolge ad una base utenti Mac relativamente piccola e specificatamente coloro i quali fanno uso di unità grafiche esterne su connessione Thunderbolt o utilizzano un modello di MacPro precedente al 2013 con slot PCI-e. In realtà, quanto fatto da NVIDIA potrebbe suggerire qualcosa in più e rappresentare una mossa preparatoria per il MacPro "modulare" il cui arrivo è previsto per il 2018.

I driver dovrebbero offrire supporto a tutte le schede video Pascal in ambiente operativo MacOS Sierra: GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1070, 1080, 1080 Ti, Titan X e Titan X. I driver andranno comunque a supportare anche le schede GeForce di precedente generazione (fino alla serie 8000) e le soluzioni Quadro.

Ovviamente i driver saranno utilissimi anche agli utenti "Hackintosh", cioè coloro i quali assemblano sistemi con componenti PC standard installandovi MacOS X. Si tratta di una pratica che viola l'accordo di licenza per MacOS X, ma che tuttavia ha avuto un discreto seguito tra il pubblico.